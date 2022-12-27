محمد بوغلاب: علاش سعيد لا يقتدي ببورقيبة او حتى بن علي فيما يتعلق بهيبة الدولة؟؟

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 13:29 قراءة: 0 د, 20 ث
      
طالب الإعلامي محمد بوغلاب في فقرته على يوتيوب "بوغلاب ما يفلت شي" من الرئيس قيس سعيد ان يحافظ على هيبة الدولة التونسية فيما يتعلق باستقبال رؤساء الدول.
وقارن بوغلاب بين طريقة استقبال قيس سعيد في واشنطن واستقبال الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس الراحل زين العابدين بن علي في المغرب او الولايات المتحدة.
واكد محمد بوغلاب ان مسالة هيبة الدولة والبروتوكولات لا يمكن التفريط فيها ابدا...



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