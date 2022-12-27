مطار تونس قرطاج: الاحتفاظ بعامل شحن بضائع من أجل السرقة من داخل حقيبة مسافر

تقدم مسافر بعريضة لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعها تعرضه لعملية سرقة من داخل أدباشه (مصوغ، نظارات شمسية، شاحن هاتف جوال وحذاء رجالي بقيمة جمليه 14 ألف دينار) خلال مغادرته مؤخرا مطار تونس قرطاج.



وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، إن مصلحة الأبحاث العدلية بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، تمكنت بعد سلسلة من التحريات من التعرّف على عامل شحن بضائع الرحلة التي تمّت خلالها عملية السرقة والذي تبيّن أنّه قد وقع فصله من العمل إثر تلقي الشركة المسؤولة على عمليات الشحن بالمطار تسجيلا يوثق قيامه بفتح حقائب المسافرين.



وباستشارة النيابة العمومية تمّ نصب كمين للمعني والاحتفاظ به في وقت وجيز، وبتعميق التحريات معه تمّ العثور على جملة من المسروقات بمقر سكناه (06 قوارير عطر، 02 نظارات شمسية، 09 شواحن هواتف جوالة بأنواع مختلفة ومبلغ مالي قدره 2000 دينار)، إضافة إلى الكشف عن صاحب محلّ مصاغة تربطه صلة قرابة بالمعني والذي اعترف مباشرة باقتنائه لمجموعة من المجوهرات المزيفة والذهب من بينها مسروق المسافر محلّ البحث.



وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعني وقريبه صاحب المصاغة وتقديم 03 مسؤولين تابعين لشركة الشحن بحالة سراح على خلفية اقتصار الشركة طرد العامل وعدم إعلام السلطات الأمنية بعملية السرقة التي قام بها المعني.



