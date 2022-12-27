عميد المحامين نافيا تشريكهم في إعداد قانون المالية: 'سهام نمصية استقبلتنا لمجرد الصورة'

احنا ملّاكة في تونس وموش كرّاية



يدعو إلى تغيير حكومي

في رده على تصريحات وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أمس الإثنين والتي قالت فيها إنه تم تشريك المنظمات الوطنية في إعداد قانون المالية لسنة 2023 من بينها اتحاد الشغل وعمادة المحامين، نفى عميد المحامين حاتم المزيو تشريكهم في القانون.وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، استغرب حاتم المزيو تصريحات الوزيرة وقال إنها استقبلتهم قبل صدور قانون المالية حتى تقول إنه تم استشارة عمادة المحامين.وتابع أن استقبالهم من طرف وزيرة المالية بمقر الوزارة كان لمجرد الصورة، مشددا على أنه لم يتم تشريكهم.وجدد حاتم المزيو رفض المحامين للترفيع في الأداء على القيمة المضافة ورفض الكشف عن السر المهني، مبينا أنه تم تحذير الوزير من أي ترفيع في هذا المجال.واعتبر المتحدث أ، أي زيادة وترفيع ينص عليه قانون المالية سينعكس على المواطن سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة.وأفاد بأن الوضع وصل إلى مرحلة غير معقولة من الضغط الجبائي.وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أكدت أن إعداد قانون مالية 2023 تم بعد استشارة مختلف المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين.وفي ردها على سؤال شمس أف أم حول نفي الاتحاد لوجود أي تشاور واعتبار عمادة المحامين قانون المالية خطيرا جدا، شددت الوزيرة على أنه تم التشاور مع كل المتدخلين والمنظمات، وقالت إن ذلك موثق من ذلك لقاء مع عميد المحامين.ودعا عميد المحامين رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الإنفتاح على المنظمات الوطنية واعتماد سياسة تشاركية في التعاطي مع الأزمة التي تعيشها البلاد.وانتقد حاتم المزيو بشدة قانون المالية لسنة 2023 مجددا رفضه له، وقال متوجها بكلامه لسعيّد 'السنة الماضية قلت أنك ختمت قانون المالية رغم الإكراهات وهذه السنة لا أتصور أنك مُكره كذلك'.وطالب المزيو رئيس الجمهورية بتعديل أوتار قانون المالية وتشريك عماد المحامين والمنظمات الوطنية والخروج من العزلة، وصرح في هذا السياق قائلا 'احنا ملّاكة في تونس وموش كراية'.كما دعا المتحدث رئيس الجمهورية إلى التحلي بالحكمة وتجميع التونسيين والاستماع لهم بهدف تحقيق الإستقرار في البلاد.واعتبر عميد المحامين أن حكومة نجلاء بودن أثبتت فشلها، داعيا إى ضرورة إجراء تغيير حكومي.وكشف حاتم المزيو أن عمادة المحامين راسلت نجلاء بودن وطالبت بلقاءـ لكن وإلى اليوم لم يتم الرد.ودعا المزيو رئيسة الحكومة إلى الإلتفات للمحاماة باعتبارها قلعة نضال والإهتمام بمطالب المحامين.