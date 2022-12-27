عيسى العيدوني: معتز بتتويجي بلقب افضل لاعب كرة قدم تونسي في استفتاء وكالة (وات) وفخور بحمل زي المنتخب الوطني

قال عيسى العيدوني لاعب وسط ميدان المنتخب التونسي " انا فخور بتتويجي بلقب افضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2022 في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات ) معربا عن شكره لكل الاعلاميين والمدربين الذين صوتوا له في الاستفتاء الذي اعلنت وكالة (وات) نتائجه مؤخرا.

ويذكر ان لاعب فيرنتسفروشي المجري عيسى العيدوني تحصل على (434 نقطة) متقدما على زميليه في المنتخب الوطني الياس السخيري (379 نقطة) ومحمد علي بن رمضان( 290 نقطة) في استفتاء وطني شارك فيه اكثر من 150 اعلاميا وعدد من مدربي فرق الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وقال العيدوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) " انا ممتن للجماهير التونسية التي شجعتني ودفعتني لتقديم كل جهدي من اجل اداء افضل في المونديال " مؤكدا على انه لن يدخر جهدا لمزيد تقديم الاضافة للمنتخب الوطني مجددا مشاعر افتخاره بتمثيل تونس وحمل زي المنتخب الوطني في التظاهرات القارية والدولية .

واضاف ان المنتخب الوطني كان قريبا جدا من تحقيق حلم تاريخي بالتاهل الى الدور الثاني من مونديال قطر 2022.



وتحصل عيسى العيدوني لاعب المنتخب التونسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الوطني أمام الدنمارك لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لكأس العالم 2022 التي انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

واكد العيدوني في تصريح لوكالة (وات) بانه سيعمل جاهدا من اجل ان يبقى على نفس الاستعداد البدني والفني حتى يكون جاهزا على الوجه الافضل لتعزيز المنتخب الوطني الذي تنتظره استحقاقات مقبلة .

وقال ان الرهان المقبل هو ضمان التاهل الى نهائيات كاس امم افريقيا المقررة في بداية 2024 في كوتديفوار مشددا على ان المنتخب التونسي يملك كل اسباب انجاح رهانه من اجل لعب ادوار اولى في كاس الامم الافريقية.

وقال " نملك منتخبا قويا قادرا على تحقيق افضل النتائج في مسار تصفيات ال"كان" واسعاد جماهير كرة القدم التونسية بتحقيق افضل النتائج في النهائيات مشيرا الى انه مرحليا وجب على المنتخب ضمان التاهل بعد خوض التصفيات مؤكدا على ضرورة ان يتوفر للمنتخب كل اسباب حسن التحضير للمواعيد المقبلة.



وسيشارك في تصفيات كاس امم افريقيا 2023 التي تم تاجيل نهائياتها الى جانفي 2024 بالكوت ديفوار 48 منتخبا، ستتنافس في 12 مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في جانفي 2024 وعلى أن يتأهل من مجموعة منتخب كوتديفوار منتخب واحد إلى النهائيات، باعتبار أن نتائج كوتديفوار لن تحسب بوصفها البلد المستضيف للمسابقة.

وسيخوض المنتخب التونسي تصفيات النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة 10 مع منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

ومن جهة اخرى اوضح عيسى العيدوني انه يواصل حاليا تحضيراته بشكل فردي قبل الالتحاق بفريقه فيرنتسفاروشي المجري في جانفي المقبل لاستئناف التدريب تحضيرا للمرحلة المقبلة من الموسم الجاري



ويذكر ان عيسى العيدوني (26 سنة) بدا تجربته مع االمنتخب التونسي في مارس 2021 ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وخاض مع المنتخب تصفيات ونهائيات كاس العالم 2022.



