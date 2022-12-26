فظيع في المرسى... يهشمون رأس شاب بالحجارة خلال حفل زفاف

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 15:50 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى ،واثر مداهمة أمنية من القبض على شابين في حين تحصن شاب ثالث بالفرار اقدموا على تهشيم رأس شاب بالحجارة اثر خلاف نشب فيما بينهم خلال حفل زفاف بجهة المرسى .

وقد تم نقل الشاب إلى المستشفى أين تم وضعه تحت العناية المركزة،في حين تم الاحتفاظ بالمتهمين من اجل تهمة محاولة القتل العمد وادراج شريكهم بالتفتيش.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258980



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 26 ديسمبر 2022 | 3 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:11 14:52 12:27 07:30 05:57
Babnet
24°
 Babnet25° Babnet % 41 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1523°-1421°-1321°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    22138,7

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31443 DT        1$ =3,12037 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   