فظيع في المرسى... يهشمون رأس شاب بالحجارة خلال حفل زفاف

تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى ،واثر مداهمة أمنية من القبض على شابين في حين تحصن شاب ثالث بالفرار اقدموا على تهشيم رأس شاب بالحجارة اثر خلاف نشب فيما بينهم خلال حفل زفاف بجهة المرسى .



وقد تم نقل الشاب إلى المستشفى أين تم وضعه تحت العناية المركزة،في حين تم الاحتفاظ بالمتهمين من اجل تهمة محاولة القتل العمد وادراج شريكهم بالتفتيش.



