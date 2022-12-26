بسبب بث تصريح للرئيس قيس سعيد يوم الاقتراع، الهايكا تسلط خطية مالية ب20 الف دينار على التلفزة التونسية من أجل خرق الصمت الانتخابي

بسبب بث تصريح للرئيس قيس سعيد يوم الاقتراع، الهايكا تسلط خطية مالية ب20 الف دينار على التلفزة التونسية من أجل خرق الصمت الانتخابي

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 11:06 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قررت الاثنين 26 ديسمبر، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية ضد مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

واوضحت في بيان لها ان هذا الخرق تم تسجيله خلال التغطية الاستثنائية “تونس تختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى” و”الوطنية الثانية” بتاريخ 17 ديسمبر 2022.

وبينت الهيئة ان القناة قامت ببث تصريح لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا دام حوالي ست دقائق تضمن دعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258962



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 26 ديسمبر 2022 | 3 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:11 14:52 12:27 07:30 05:57
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1523°-1521°-1321°-1320°-11
  • Avoirs en devises
    22138,7

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31443 DT        1$ =3,12037 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   