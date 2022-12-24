فظيع في السيجومي... يقتل والده..يطمس معالم الجريمة... والفرقة 17 تفك اللغز!

نجح أول أمس أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية 17 بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي، بالتنسيق مع مساعد مركز الامن الوطني حي الزهور ،من فك لغز مقتل اب على يد ابنه الذي ازهق روحه تحت العنف الشديد ثم قام بطمس معالم الجريمة حتى لا يتم التفطن له ،حيث القوا القبض على الأبن القاتل الذي راوغ في البداية وانكر قتله لوالده الا انه بفضل حنكة الاعوان وخبرتهم في التعامل مع هذا النوع من القضايا واجههوه بادلة حول ارتكابه للجريمة فانهار واعترف بما نسب آليه موضحا انه اقدم على قتل والده بسبب خلافات بينهما.



باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.



