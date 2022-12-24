حقائق حول مقتل شكري بلعيد مع المحامي بشر الشابي

* صدر حكم ضدي كان الأول والوحيد المثار بعد الانقلاب، من أجل المسّ من كرامة الجيش، وإتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية. إضافة إلى خمس قضايا أخرى في نفس الموضوع، فتح فيها تحقيق عسكري، ولا زالت على بساط النشر. وقد وقع الاعتداء عليّ بعد الانقلاب من طرف الأمن أمام المحكمة العسكرية، صحبة "سيف مخلوف". وتقدمت بشكاية في الغرض. وقد حاولت نفس الفرقة اختطافي. مع العلم ان الشهر الأول من الانقلاب كان الشعب التونسي والأحزاب السياسية والمحامين والمجتمع المدني في بهتة في أمرهم، ولم يكونوا واعين بما سيحدث في الأيام اللاحقة.

مما اضطرني لمغادرة تونس نحو باريس، وتقديم اللجوء السياسي، الذي لم اتحصل عليه لحد الآن.

* بالنسبة لجبهة الخلاص وقبلها "مواطنون ضد الانقلاب"، قامت بالدور الموكول لها، بدعم داخلي وخارجي في كسر حاجز الخوف ضد الشعب

،ولكنها لم تنجح جزئيا في لمِّ شمل المعارضة والمجتمع المدني وتوحيدهم في جبهة واحدة. ومن المفروض ان تطوّر تحركاتها، ولا تقتصر على الوقفات والمسيرات.

* موضوع مقتل شكري بالعيد واضح. ولكن الإعلام الموجه والدولة العميقة لم تترك اي شخص نزيه يوضح الأمر. الملف كله ألغاز محيرة، ولكن لم تكن هناك إرادة لفك لثامها، بداية من وجود شكري عند طليقته اثناء الاغتيال، إلى حصولها على الجنسية الفرنسية ومسكن بباريس. ثم قتل عشيقها وصولا الى سائق شكري شقيق سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اختفى مباشرة بعد الحادث في دولة الإمارات لمدة اربع سنوات، لينتهي إلى دخول "ابوبكر الحكيم" من فرنسا الى تونس، ثم تنقله إلى الجزائر، ودخوله لتنفيذ العمليه، وكل هذا ثابت في الملف. ولما صدح به المحامي المرحوم "فوزي بن مراد" توفي فجأة بعد اسبوع. غير ان اللجنة لا تريد البت في القضية. وهي السبب الوحيد للعرقلة. فقد صار ملفا للابتزاز السياسي.

* لقد سمحت لي الفرصة الوحيدة للظهور في قناة التاسعة، مباشرة مع "بوبكر عكاشة" بطلب مني بتعويض زميلي الذي وقع استدعائة وهو الأستاذ "يونس الجويني" الكاتب العام لمكتب حركة النهضة في بن عروس. ففوجئ "بوبكر عكاشة"، بعد ان لمّحت له ان هذا الموضوع لا يعنيني.

* مستحيل ان تجري معي ذاك الحوار،. إذ لم تكن تعلم اني مسلحا بمعطيات. ولولا شتمي لحركة النهضة قبل بدء البرنامج، واطمئنانهم أني من المعادين. وقد تفاجىء المنشط والمخرج بمحتوى ودفوعات المعطيات التي قدمتها على المباشر. ووقعا في المحضور.

* شعب تونس العظيم، قام الإعلام والدولة العميقة ، بتوضيع وترذيل الطبقة السياسية وقيادتها، ولكن ليست هناك شعوب من غير قادة، ولا دولة بدون سياسيين. ولن يكون وضعكم بدونهم أحسن. والحل الوحيد هو إيمانكم بالديمقراطية وبالصندوق، وإلا فستسلب كل حقوقكم ولن تصبح لكم سيادة ولا كرامة.

ملف مقتل " شكري بالعيد " أثار الكثير من الغموض. وصار قضية تحوم حولها العديد من الأسئلة والوقائع والشبهات، وشكلا من أشكال الابتزاز السياسي. وملفا ملغما. فأردنا استجلاء بعض الطلاسم مع المحامي " بشر الشابي " الذي مشكورا لم يتردد في الإجابة عن أسئلتنا..* الوضع السياسي قاتم. ورغم ضغط الوضع الاجتماعي والاقتصادي، غير أنه لم ينجح في تقريب الشارع السياسي من الشارع الاجتماعي. ولم يقدر على إقناع هذا الأخير بوحدة الهدف، وهو انقاذ تونس وشعبها، وما البديل لجبهة الانقاذ إلا الجبهة الوطنية الجامعة لكل مكونات الشعب التونسي دون استثناء.