سيف الدين مخلوف.. لزهر العكرمي... المتسلفة مردودة

سيف الدين مخلوف.. لزهر العكرمي... المتسلفة مردودة

Publié le Samedi 24 Decembre 2022 - 13:18 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن رئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه اصبح محامي الوزير السابق لزهر العكرمي بعد أن كان لزهار محاميه منذ أيام.

وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "أجمل ما في المحاماة العظيمة ..
الأسبوع الماضي .. أنا محامي الأستاذ لزهر العكرمي
هذا الأسبوع .. الأستاذ لزهر العكرمي محاميّ أنا
هذه هي تونس الجميلة .. وهذه هي المحاماة العظيمة
والحمد لله دائما وأبدًا على نعمة المحاماة العظيمة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 258894

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2022 à 14h 00m |           
قال الرسول عليه الصلاة والسلام قاض في الجنة وقاضيان في النار
واليوم حسبما نرى ونعيش محامي في الجنة وتسعة في النار
الحمد لله اننا لسنا منهم



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