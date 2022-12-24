سيف الدين مخلوف.. لزهر العكرمي... المتسلفة مردودة

أعلن رئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه اصبح محامي الوزير السابق لزهر العكرمي بعد أن كان لزهار محاميه منذ أيام.وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "أجمل ما في المحاماة العظيمة ..الأسبوع الماضي .. أنا محامي الأستاذ لزهر العكرميهذا الأسبوع .. الأستاذ لزهر العكرمي محاميّ أناهذه هي تونس الجميلة .. وهذه هي المحاماة العظيمةوالحمد لله دائما وأبدًا على نعمة المحاماة العظيمة.