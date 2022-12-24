سيف الدين مخلوف.. لزهر العكرمي... المتسلفة مردودة

أعلن رئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه اصبح محامي الوزير السابق لزهر العكرمي بعد أن كان لزهار محاميه منذ أيام.
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "أجمل ما في المحاماة العظيمة ..
الأسبوع الماضي .. أنا محامي الأستاذ لزهر العكرمي
هذا الأسبوع .. الأستاذ لزهر العكرمي محاميّ أنا
هذه هي تونس الجميلة .. وهذه هي المحاماة العظيمة
والحمد لله دائما وأبدًا على نعمة المحاماة العظيمة.
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "أجمل ما في المحاماة العظيمة ..
الأسبوع الماضي .. أنا محامي الأستاذ لزهر العكرمي
هذا الأسبوع .. الأستاذ لزهر العكرمي محاميّ أنا
هذه هي تونس الجميلة .. وهذه هي المحاماة العظيمة
والحمد لله دائما وأبدًا على نعمة المحاماة العظيمة.
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