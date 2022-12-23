محكمة الاستئناف العسكرية تقضي بسجن عامر عياد وعبد اللطيف العلوي

كشفت المحامية ايناس حراث في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان محكمة الاستئناف العسكرية اصدرت حكما يقضي بسجن الإعلامي عامر عياد مدة شهرين و سجن نائب الشعب عبد اللطيف العلوي مدة شهر.وأكدت الأستاذة حراث أنه لن يقع تنفيذ حكم اليوم الصادر في حق عبد اللطيف العلوي و عامر عياد لأنه ليس حكما باتا.وسيقوم الدفاع بتعقيبه و سيبقيان في حالة سراح لأن التعقيب يوقف تنفيذ الأحكام الإستئنافية الصادرة عن القضاء العسكري.وكتبت المحامية في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "صدر إستئنافيا عن الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف العسكرية الدائمة اليوم حكم يقضي بسجن الإعلامي عامر عياد مدة شهرين و سجن نائب الشعب عبد اللطيف العلوي مدة شهر.علما و أن الحكم الإبتدائي كان أربعة أشهر في حق الاول و ثلاثة أشهر في حق الثاني و ان عامر عياد سبق و أمضى ما يناهز شهرين مودعا على ذمة التحقيق في نفس الملف و أن كليهما حاليا في حالة سراح.