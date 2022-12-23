بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا و مدير حفظ الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية

اصدر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقتي ايداع بالسجن في حق محمد الخريجي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وذلك فيما عرف بملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية" وشملت الأبحاث في القضية عدة إطارات أمنية سابقة من بينهم وزير الداخلية الاسبق هشام الفوراتي.



وللتذكير فقد كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي رفعت شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة من اجل التستر على وثاىق واخفائها في ملف الشهيدين موضحة انه هناك غرفة سوداء بمقر وزارة الداخلية...





