خلال محاكمته... الارهابي وناس الفقيه يشيد بتنظيم القاعدة ويعترف بتدريب الارهابين

احضرت ظهر اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس،الارهابي وناس الفقيه وذلك لمحاكمته على خلفية تورطه في قضية تعلقت بتسلم اسلحة واموال بغاية تسليمها لعناصر كتيبة عقبة ابن نافع بالإضافة إلى تدريبه لعدة ارهابين في مدينة صبراطة الليبية على استعمال السلاح وتفكيكه.



وبسماعه من قبل هيئة المحكمة اكد انه حوكم بالمؤبد وب45 سنة سجنا في قضايا ارهابية مختلفة معترفا بتدريب ارهابيبن في مدينة صبراطة الليبية على تفكيك وتركيب السلاح ،معترفا ايضا بتسلم عدة مبالغ مالية هامة لايصالها للارهابيبن المرابطين بالجبال، ثم ترحم على الارهابي مراد الغرسلي ووصفه بالشهيد وانطلق في الاشادة بتنظيم القاعدة وبعناصر كتيبة عقبة ابن نافع الارهابية فنبهت عليه المحكمة وطلبت منه ان يكف عن ذلك ،الا انه اصر على الاشادة وعدم تسميته لعناصر كتيبة عقبة ابن نافع بالارهابين ،ولما أصر على اشادته عندها قررت المحكمة اخراجه من قاعة الجلسة وخلال تولي الامنيين نقله خارجا ردد عبارات التكبير والطاغوت.



وكانت أجهزة وزارة الدّاخلية تمكنّت في جانفي 2017 من جلب الإرهابي التونسي الخطير "وناس بن حسين بن محمّد الفقيه حسين" الذي كان متحصنا بالفرار بالخارج .

ويذكر أنّ المعني كان على ارتباط بالعناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وكان محل 29 منشور تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسيير شبكات وخلايا نائمة لتنفيذ عمليّات إرهابيّة.





