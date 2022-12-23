4 سنوات سجنا لشاب مكن الإرهابيين من المؤونة والسلاح

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 10:47 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب4 سنوات سجنا في حق شاب قدم المؤونة والسلاح للارهابيين بجبل الشعانبي مقابل حصوله على مبالغ مالية متفاوتة.

وقد انكر المتهم ما نسب اليه بالرغم من مجابهته بتواصله مع الإرهابيين،موضحا انه سايرهم بقصد نصب كمين لهم والانتقام منهم فواجهه القاضي بعدم اعلامه للامن والتنسيق معهم والاكتفاء بالتواصل مع الإرهابيين وتسليمهم ما يطلبونه منه من ادوية ومؤونة واسلحة.

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