هيئة الانتخابات تقاضي الممثل معز التومي بتهمة الدعاية أثناء عرضه لمسرحية القرهمانة

ورد الخميس 22 ديسمبر بالرائد الرسمي أسماء صفحات وأشخاص قامت هيئة الانتخابات بمقاضاتهم على خلفية ما اعتبرته جرائم انتخابية وغيرها من الجرائم خلال حملة الاستفتاء الذي تم تنظيمه في شهر جويلية الماضي.
وكان من بين المشتكى بهم الممثل معز التومي الذي قامت هيئة الانتخابات بمقاضاته بتهمة الدعاية داخل المؤسسات والمنشآت العمومية أثناء عرضه لمسرحية القرهمانة.
واثار قرار الهيئة جدلا واسعا وتساءل النشطاء قائلين "هل هذه هيئة انتخابات أم لجان يقظة ومراقبة للاعمال الفنية والابداعية!؟".
يذكر ان معز التومي كان من بين الداعمين لرئيس الجمهورية قيس سعيد والمساندين للتصويت بنعم في الاستفتاء.
تجدر الاشارة الي ان صدور اسماء الصفحات والاشخاص الذين قررت الهيئة مقاضاتهم في الرائد الرسمي خلف موجة من الانتقادات والسخرية من الهيئة بسبب ما اُعتبر تشهيرا و"تشليكا" للرائد الرسمي حسب تعبير النشطاء.
وكان من بين المشتكى بهم الممثل معز التومي الذي قامت هيئة الانتخابات بمقاضاته بتهمة الدعاية داخل المؤسسات والمنشآت العمومية أثناء عرضه لمسرحية القرهمانة.
واثار قرار الهيئة جدلا واسعا وتساءل النشطاء قائلين "هل هذه هيئة انتخابات أم لجان يقظة ومراقبة للاعمال الفنية والابداعية!؟".
يذكر ان معز التومي كان من بين الداعمين لرئيس الجمهورية قيس سعيد والمساندين للتصويت بنعم في الاستفتاء.
تجدر الاشارة الي ان صدور اسماء الصفحات والاشخاص الذين قررت الهيئة مقاضاتهم في الرائد الرسمي خلف موجة من الانتقادات والسخرية من الهيئة بسبب ما اُعتبر تشهيرا و"تشليكا" للرائد الرسمي حسب تعبير النشطاء.
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