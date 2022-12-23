سمير الوافي في اشارة لمحمد الخماسي: توة بربي تقلد أسئلتي ! كلامي ! حركاتي ! وتزيد حتى نتفرج في فيلم ونكتب إحساسي تقلدني وتحاول تحس كيفي!؟

وقال الوافي " توة بربي تقلد أسئلتي ! كلامي ! حركاتي ! وحتى أهلا وسهلا ! وتحاول حتى لبستي تقلدها وتعجز كيما قال لي سامي الفهري ! ...نسكتو ونقولو موش مشكل خليه ياكل الخبز تو يتعلم يعمل شخصية وبصمة وينقذ روحو قبل فوات الأوان !".وتابع قائلا "وبعد فوات الاوان...تزيد حتى نتفرج في فيلم ونكتب إحساسي تقلدني وتحاول تحس كيفي يا رسول الله !!!!".وأضاف الوافي مخاطبا زميله " شي ينطق بصراحة...نصيحة لوجه الله يا ولد...حاول تعمل شخصية وبصمة وطابع خاص بيك يعيشك...باش ما عادش يطردوك ديما من أول موسم والا من ربع موسم...رد بالك تكون سمير الوافي متاع جوميا...ربي يعينك وكهو !".يذكر ان الوافي كان نشر تدوينة بخصوص فيلم سفاح نابل أشاد فيها بالفيلم وباداء أحمد الاندلسي قبل ان ينشر الخماسي تدوينة لاحقا اشاد فيها بنقس الفيلم.