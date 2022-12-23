خصصت جلسة عمل انتظمت يوم الخميس في مقر وزارة العدل، لمتابعة نشاط المحاكم وتقييم أداء المنظومة القضائية من حيث المردودية والزمن القضائي.



وأكدت وزيرة العدل ليلى جفال بالمناسبة، أنّ المخطط الاستراتيجي للوزارة لسنة 2023-2025 قد تضمّن مشاريع تتعلق بالتقليص من الزمن القضائي بالنسبة لجميع أطوار التقاضي ومختلف أصناف القضايا، كما تضمن إرساء منظومات خاصة بقيس نجاعة أداء المحاكم ومردوديتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.



وشدّدت على ضرورة استكمال الدراسات المتعلقة بتحليل المعطيات الإحصائية الكمية والنوعية التي أذنت سابقا بإنجازها، مبينة أن هذه الدراسات الأولية قد انتهت إلى نتائج علمية سيقع توظيفها لتحديد مكامن الوهن بالمنظومة القضائية وتحسين مردودية القضاء.



ولاحظت الوزيرة أن اعتماد التطبيقات الإعلامية القضائية وخاصة منظومة "جي تشاير" التي ستخول النشر الالكتروني للقضايا المدنية والتجارية والتلخيص الآلي للأحكام القضائية، سيتم العمل بها في أسرع الآجال، وستساهم في التقليص من الزمن القضائي.



من ناحية أخرى، أبرزت الوزيرة أهمية تفقدات الدعم التي تم إنجازها والحلول التي تضمنتها في تأطير المشرفين على المحاكم ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات لتثمين التجارب الناجحة قصد إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على مرفق العدالة وتيسير النفاذ إليه.



وحضر الجلسة عدد من أعضاء ديوان وزيرة العدل والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية وإطارات من التفقدية العامة بوزارة العدل ومدير عام وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.





