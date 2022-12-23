بشرى بلحاج حميدة: قضاء نور الدين البحيري أفضل من قضاء قيس سعيد

قالت المحامية بشرى بالحاج حميدة في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن قضاء وزير العدل الأسبق نور الزين البحيري افضل من قضاء قيس سعيد.

واضافت " على الاقل في عهد البحيري كان القضاة يقاومون الضغوط ومن يوالي حركة النهضة معروف".

وتابعت " اليوم القضاة يعيشون تحت ضغوط كبيرة للحكم في ملفات فارغة".





