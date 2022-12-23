بشرى بلحاج حميدة: قضاء نور الدين البحيري أفضل من قضاء قيس سعيد

بشرى بلحاج حميدة: قضاء نور الدين البحيري أفضل من قضاء قيس سعيد

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 07:11 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قالت المحامية بشرى بالحاج حميدة في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن قضاء وزير العدل الأسبق نور الزين البحيري افضل من قضاء قيس سعيد.
واضافت " على الاقل في عهد البحيري كان القضاة يقاومون الضغوط ومن يوالي حركة النهضة معروف".
وتابعت " اليوم القضاة يعيشون تحت ضغوط كبيرة للحكم في ملفات فارغة".


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