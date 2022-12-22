رئيس الجمهورية يختم قانون المالية لسنة 2023

رئيس الجمهورية يختم قانون المالية لسنة 2023

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 22:22 قراءة: 0 د, 43 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام في البلاد.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدّي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخّم، مشيرا إلى أن القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي كل المرافق بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع.

ووقّع رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
كما تولى رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، ختم قانون المالية للسنة الإدارية القادمة.


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