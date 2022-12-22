رسميا..جوي هود سفيرا جديدا للولايات المتحدة بتونس

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، تعيين جوي هود في سفير سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التونسية.

وجوي هود هو دبلوماسي أمريكي مخضرم، كان النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وانتهت مهمته في 15 أفريل الفارط.



وشغل أيضا عدة مناصب دبلوماسية في الشرق الأوسط بما في ذلك العراق والكويت والمملكة العربية السعودية. كما شغل سابقًا منصب مدير مكتب الشؤون الإيرانية بالإنابة بوزارة الخارجية الأمريكية.



ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن يوم 20 ماي 2022 اعتزامه ترشيح 'جوي هود' ليكون سفير الولايات المتحدة القادم في تونس.



وفي 24 ماي 2022 تم إرسال ترشيحه إلى مجلس الشيوخ حيث عقدت جلسات استماع بشأن ترشيحه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 27 جويلية 2022.



وأكد مجلس الشيوخ في تغريدة التصويت على تعيين 'جوي هود' سفيرا للولايات المتحدة بتونس بداية من يوم 21 ديسمبر 2022.



