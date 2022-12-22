التيار الديمقراطي: 'نتائج التشريعية تنزع عن سعيد كل شرعية ومشروعية'

قال حزب التيار الديمقراطي، إنه 'يكبر مقاطعة 90 % من الناخبين للمسرحية العبثية التي أصر عليها قيس سعيد برعونته وانفراده بالرأي وانقلابه'، في إشارة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت 17 ديسمبر.



وفي بيان له اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، اعتبر التيار الديمقراطي 'هذه المقاطعة التاريخية رسالة واضحة من الشعب التونسي تنزع عن قيس سعيد كل شرعية ومشروعية وتعلن إغلاق قوس مشروعه العبثي'.



وطالب الحزب 'رئيس الدولة وهيئة انتخاباته بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة'، وحمّلها، في صورة المواصلة، المسؤولية السياسية والقانونية لتبديد المال العام وإضاعة وقت ثمين على التونسيات والتونسيين على حساب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.



كما حمّل قيس سعيد رأسا مسؤولية الانهيار الخطير للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.



وأكد التيار 'التزامه بالعمل مع الرفيقات والرفاق في الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وسائر العائلة التقدمية على تقديم بديل يسرّع في إغلاق هذا القوس العبثي ويحصّن الدولة ضد مخاطر الفراغ ويوفّر الأمان للشعب عبر برنامج اجتماعي اقتصادي تونسي يحقق النمو ويخلق الثروة ويعيد للديمقراطية جوهرها ومعناها'.



