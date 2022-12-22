الطبوبي: كل أشكال التحرك مطروحة اذا ما أمضى الرئيس قانون المالية في صيغته الحالية

الطبوبي: كل أشكال التحرك مطروحة اذا ما أمضى الرئيس قانون المالية في صيغته الحالية

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 18:30 قراءة: 0 د, 33 ث
      
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار ببرنامج "هنا تونس"، اليوم الخميس بأن المنظمة الشغيلة بصدد بلورة تصور من أجل انقاذ البلاد
وأضاف الطبوبي بأن المنظمة الشغيلة، مازالت بصدد بلورة هذا التصور داخل مؤسسات الاتحاد.

وشدد الطبوبي على ضرورة الضغط الإيجابي من الجميع من أجل مصلحة البلاد.

كل أشكال التحرك مطروحة اذا ما أمضى الرئيس قانون المالية في صيغته الحالية

كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه في صورة امضاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على قانون المالية في صيغته الحالية المسربة، فان المنظمة الشغيلة ستخوض مختلف التحركات النضالية.
وأشار الطبوبي الى أن كل أشكال النضال والتحرك مطروحة" على حد قوله.


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