أفادت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن " كرونيكرات" مقربين من الرئيس قيس سعيد يقومون بنشر الاشاعات و إلقاء التصريحات المجانية من أجل الهاء الراي العام عن النتائج الضعيفة للانتخابات.

وأضافت " تصريح الحفرة في مطار قرطاج او تصريح دفع الاموال لمنع المشاركة في الانتخابات تدخل في هذا الإطار".

وتابعت الدهماني" الخطة الاتصالية واضحة لالهاء الراي العام وسنشهد تصعيدا في الفترة المقبلة".



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