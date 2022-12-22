سنية الدهماني: كرونيكرات مقربين من الرئيس ينشرون الاشاعات لالهاء الرأي العام عن مهزلة الانتخابات

سنية الدهماني: كرونيكرات مقربين من الرئيس ينشرون الاشاعات لالهاء الرأي العام عن مهزلة الانتخابات

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 13:09 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أفادت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن " كرونيكرات" مقربين من الرئيس قيس سعيد يقومون بنشر الاشاعات و إلقاء التصريحات المجانية من أجل الهاء الراي العام عن النتائج الضعيفة للانتخابات.
وأضافت " تصريح الحفرة في مطار قرطاج او تصريح دفع الاموال لمنع المشاركة في الانتخابات تدخل في هذا الإطار".
وتابعت الدهماني" الخطة الاتصالية واضحة لالهاء الراي العام وسنشهد تصعيدا في الفترة المقبلة".

الفيديو/ الدقيقة 3


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