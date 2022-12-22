رضا بالحاج: نطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ونبيل القروي سيعود اذا توفرت شروط المحاكمة العادلة

رضا بالحاج: نطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ونبيل القروي سيعود اذا توفرت شروط المحاكمة العادلة

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 13:03 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال عضو جبهة الخلاص رضا بالحاج في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي سيعود إلى تونس في حال توفرت الضمانات لمحاكمة عادلة.
ونفى رضا بالحاج تورط منوبه في الفساد او هروبه مشيرا بأن قضيته قضية نزاع جبائي عادية.
ودعا رضا بالحاج إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب فرصة لمعرفة حجم التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد.

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