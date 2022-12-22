قال عضو جبهة الخلاص رضا بالحاج في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي سيعود إلى تونس في حال توفرت الضمانات لمحاكمة عادلة.

ونفى رضا بالحاج تورط منوبه في الفساد او هروبه مشيرا بأن قضيته قضية نزاع جبائي عادية.

ودعا رضا بالحاج إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب فرصة لمعرفة حجم التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد.



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