عبد الكافي يدعو إلى إنتخابات رئاسية سابقة لاوانها بعد نتائج أحكام الجمهورية الثالثة

دعا رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، اليوم الخميس، إلى إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها بعد نتائج أحكام الجمهورية الثالثة، وفق تعبيره.



وقال عبد الكافي خلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، إن رئيس الجمهورية تم انتخابه وفقا لمقتضيات دستور 2014 وأضعف الإيمان في إطار الجمهورية الثالثة تجديد شرعيته.



كما أفاد أن نتائج الأنتخابات التشريعية كانت حاملة لرسالة واضحة من خلال مقاطعة الشعب لها ورفضه للمسار الحالي.

وأقر عبد الكافي أن الصندوق هو الفيصل وتقديرا لأحكام الجمهورية الثالثة فإن الإحتكام لنتائج الصندوق هو الصواب.



وعلى ذلك، أفاد رئيس حزب آفاق تونس ان رئيس الجمهورية كان يستحضر ديغول في تصريحاته وديغول عند الإنتكاسة استقال، وفق تعبيره.

وأشار فاضل عبد الكافي إلى أن "النظام الرئاسي هو الناجح في تونس"، مستدركا القول "لكن النظام القائم الآن هو نظام رئاسوي يرتكز على الفردانية".



تونس حققت كأس العالم في الإنتخابات بأقل نسبة مشاركة مسجلة في العالم



وقال عبد الكافي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد خرق الصمت الأنتخابي وقال إنه يوم تاريخي وفعلا كان يوما تاريخيا حيث إمتنع 90 بالمائة من التونسيين عن التصويت.

وقال عبد الكافي تعيقبا على نتائح الإنتخابات ان تونس حققت كأس العالم في الإنتخابات بأقل رقم مسجل في ديمقراطية ناشئة.

وأفاد عبد الكافي خلال استضافته في حصة الماتينال، أن البرلمان القادم هو توجه نحو البناء القاعدي والشعب قال كلمته بمقاطعة الانتخابات.

واعتبر عزوف التونسيين عن الانتخابات حسم مسار قيس سعيد من خلال رفضهم لجماهيرية جديدة .

وأقر عبد الكافي أن النتائج كانت متوقعة وليست مفاجئة، لافتا إلى أنهم دعو لوقف المهزلة خلال الإستفتاء، مبينا انه وبالقانون تونس لا يمكن أن تكون جهات وأقاليم، في إشارة منه إلى مجلس الأقاليم والجهات الذي سيتم انتخابه.

وأقر عبد الكافي أن تعقيب رئيس الجمهورية بخصوص نتائج الدور الاول وأنتظار نتائج الدور الثاني هو مكابرة وأنكار لواقع صلب، مشددا أن الدور الثاني مضيعة لوقت وجهد وأموال التونسيين.







