عون الامن المعزول عصام الدردوري: ما قالته مايا القصوري صحيح وليس هناك حفرة واحدة في مطار قرطاج بل هناك حُفر أخرى عاينتها بنفسي

عون الامن المعزول عصام الدردوري: ما قالته مايا القصوري صحيح وليس هناك حفرة واحدة في مطار قرطاج بل هناك حُفر أخرى عاينتها بنفسي

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 09:13 قراءة: 0 د, 44 ث
      
عبّر الثلاثاء 21 ديسمبر، عون الامن المعزول عصام الدردوري عن تضامنه مع مايا القصوري أمام ما وصفها حملة الاستهزاء والتهكم بخصوص تصريحها الذي قالت فيه انه في عهد علي العريض كان هناك حفرة في جدار مطار قرطاج "يعديّو منو فاليجات الفلوس" حسب تصريحها.
وأكد الدردوري انه ليس هناك حفرة او ثقب وحيد بل هناك ثقوب أخرى أفاد بأنه عاينها بنفسه وأن ٱثارها لا تزال موجودة بعد عمليات الترميم والبناء التي حصلت مشيرا الي انه كان يتم استعمال هذه الثقوب لادخال الاموال.

وقال " الاثار الى اليوم موجودة رغم الليقة والدهينة واي جهة مختصة ولها الصلاحيات تنجم تثبت و تذكر ايضا العلاقة بجمعية نماء وكيفية ادخال الاموال من دول خليجية و اخراجها في حقائب والا كلام الدعداع لكان مكلف ببروتوكول الحركة ويمشي بيده و يجب في الدزة مع كبير كهنة المعبد غالط".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 258788

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2022 à 10h 04m |           
هي الحفر التي صنعتها انت وامثالك وتمعشتم منها سنين عدة
فلو اوجدها غيرك واطلعت عليها كما تقول لاقمت الدنيا يومها ولم تقعدها
واليوم تريد استغلالها سياسيا يا نذل يا حقير باستعمال الكذب والبهتان



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