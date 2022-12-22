عبّر الثلاثاء 21 ديسمبر، عون الامن المعزول عصام الدردوري عن تضامنه مع مايا القصوري أمام ما وصفها حملة الاستهزاء والتهكم بخصوص تصريحها الذي قالت فيه انه في عهد علي العريض كان هناك حفرة في جدار مطار قرطاج "يعديّو منو فاليجات الفلوس" حسب تصريحها.
وأكد الدردوري انه ليس هناك حفرة او ثقب وحيد بل هناك ثقوب أخرى أفاد بأنه عاينها بنفسه وأن ٱثارها لا تزال موجودة بعد عمليات الترميم والبناء التي حصلت مشيرا الي انه كان يتم استعمال هذه الثقوب لادخال الاموال.
وقال " الاثار الى اليوم موجودة رغم الليقة والدهينة واي جهة مختصة ولها الصلاحيات تنجم تثبت و تذكر ايضا العلاقة بجمعية نماء وكيفية ادخال الاموال من دول خليجية و اخراجها في حقائب والا كلام الدعداع لكان مكلف ببروتوكول الحركة ويمشي بيده و يجب في الدزة مع كبير كهنة المعبد غالط".
وأكد الدردوري انه ليس هناك حفرة او ثقب وحيد بل هناك ثقوب أخرى أفاد بأنه عاينها بنفسه وأن ٱثارها لا تزال موجودة بعد عمليات الترميم والبناء التي حصلت مشيرا الي انه كان يتم استعمال هذه الثقوب لادخال الاموال.
وقال " الاثار الى اليوم موجودة رغم الليقة والدهينة واي جهة مختصة ولها الصلاحيات تنجم تثبت و تذكر ايضا العلاقة بجمعية نماء وكيفية ادخال الاموال من دول خليجية و اخراجها في حقائب والا كلام الدعداع لكان مكلف ببروتوكول الحركة ويمشي بيده و يجب في الدزة مع كبير كهنة المعبد غالط".
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 258788