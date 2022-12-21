"يوتيوب" يحصل على ميزات جديدة

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن "يوتيوب" سيحصل على ميزات ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل بدأت باختبار تقنيات جديدة مع منصة "يوتيوب" سيتمكن المستخدمون عن طريقها من إيجاد ما يبحث عنه على المنصة باستخدام المصطلحات الكتابية أو الكلمات الدليلة.



ومع الميزة الجديدة سيكون بإمكان المستخدم البحث عن أي موضوع أو عبارة على "يوتيوب"، وإذا ظهر له فيديو متعلق بالعبارة التي يبحث عنها سيضغط على زر "البحث داخل الفيديو"، وفي حال كانت العبارة موجودة في النص سينتقل المستخدم مباشرة إلى الجزء الذي تظهر فيه العبارة في الفيديو.



وأشارت غوغل إلى أنها تعمل على ميزة جديدة في "يوتيوب" تسمى Courses، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية، وإرفاق هذه الفيديوهات بملفات PDF أو بصور إضافية، وطرح خدمات مدفوعة للراغبين بالحصول على هذا النوع من المحتوى.



كما من المفترض أن يحصل "يوتيوب" أيضا على دعم مسارات صوتية متعددة في مقاطع الفيديو، وميزات جديدة تتعلق بالترجمة الآلية للفيديوهات.



