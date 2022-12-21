سفير فرنسا السابق يروّج لتونس كأحد أفضل الوجهات للاحتفال برأس السنة

نشر الثلاثاء 21 ديسمبر، السفير الفرنسي السابق بتونس اوليفياي بوافر دارفور تدوينة اعلن من خلالها قدومه الي تونس رفقة ابنته للاحتفال براس السنة.وقام السفير الفرنسي بالترويج لشركة الخطوط التونسية ولتونس كأحد أفضل الوجهات للاحتفال برأس السنة داعيا المواطنين الفرنسيين للتوجه الي تونس.وقد حظيت تدوينة السفير السابق بعديد التفاعلات كانت أغلبها تتضمن عبارات الامتنان والشكر على الترويج لتونس خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد.