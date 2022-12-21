محمد عبو يطرح خارطة طريق للخروج من الازمة

طرح الوزير السابق محمد عبو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك خارطة طريق للخروج من الازمة الحالية.وقال ان الحل العام موجود وهو العودة إلى دستور 2014 ولهيئة الانتخابات الشرعية وللمجلس الأعلى للقضاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل القانون الانتخابي قبل تنقيحه الأخير والشروع الفوري في محاكمات يقصى منها القضاة الذين فرطوا في استقلاليتهم في أي عهد من العهود من بن علي إلى قيس والذين أثروا ثراء غير مشروع وبتعاون وانضباط تام من أمن يوفر المعلومة وينفذ تعليمات القضاء وبمساعدة من الجيش عند الضرورة، دون تدخلهم جميعا في السياسة ودون تدخل السياسيين فيهم فيما يتعلق بهذه المهمة.واضاف " اما التفاصيل فالأجدر أن تترك إلى لجنة من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين المختصين في القانون العام مع عميد المحامين ومستشار التشريع للحكومة، هذا الأسلم حاليا. غير ذلك سيكون صراعا للتموقع أو انقلابا على انقلاب.وتابع " تصدقوا من قال لكم ليس هناك حل، لكل مشكلة حل رغم الصعوبات، ولا تتأثروا بالحملات، كلما ارتفعت وارتفع عدد المنخرطين فيها كلما زاد انتباهكم لحجم الفساد والأنانية والتخلف المنتشر في بلادنا ولضرورة العمل على تغيير هذا. كونوا أنتم البديل عن الرداءة ولا تقنطوا من حلم تونس متقدمة مهما كانت التكلفة.