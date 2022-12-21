الزكراوي: نسبة الاقبال على الانتخابات في أفغانستان أكثر من نسبة الاقبال في تونس

قال الثلاثاء 21 ديسمبر، استاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد جعل تونس أضحوكة بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية الاخيرة.واشار الزكراوي الي ان نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة في افغانستان التي تعيش منذ نصف قرن على وقع حرب اهلية وغزو روسي وامريكي كانت 19 بالمائة.وتابع قائلا " نحن حطمنا كل الارقام القياسية وكنت صرحت اكثر من مرة بان قيس سيعد سيجعلنا اضحوكة وفعلا نحن اضحوكة".