حمة الهمامي: أموال طائلة صرفت على مهزلة انتخابية

حمة الهمامي: أموال طائلة صرفت على مهزلة انتخابية

Publié le Mercredi 21 Decembre 2022 - 16:26 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي لدى حضوره اليوم الأربعاء، في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، أن الانتخابات التشريعية التي وقع تنظيمها في 17 من ديسمبر الجاري فاسدة سياسيا.
وقال الهمامي بأن هذه الانتخابات لا تمثل إرادة الشعب على حد قوله.

وتساءل حمة الهمامي " هل أن تونس ووضعيتها المالية تسمح لها بصرف أموال طائلة على مثل هذه المهزلة الانتخابية"؟

وبين المتحدث " ما وقع جريمة على حساب طبقات الشعب المفقرة والجائع".

وشدد الهمامي " على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد من هذه الانتخابات تحقيق هدفه السياسي على حساب الشعب المفقر".

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