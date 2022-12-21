الزكراوي: قيس سعيّد هو المُشكل وليس الحل.. والشعب لفظه

قال استاذ القانون العام صغير الزكراوي، انه يجب القطع جذريا مع المنظومة الحاكمة الحالية، حكومة ورئاسة جمهورية.



ودعا الزكراوي، ضيف اذاعة شمس اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل الى لعب دوره الوطني، والاشراف على حوار وطني يضم جميع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في سبيل انقاذ البلاد.

واضاف الزكراوي ان الوقت الحالي ليس وقت اقصاء اي طرف او مزايدة على البعض.



ودعا الزكراوي الى الغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، باعتبار ان البرلمان المقبل لن يكون له اي دور اما الفرعون، في اشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.



قيس سعيّد هو المُشكل وليس الحل.. والشعب لفظه



وقال الزكراوي، ان رئيس الجمورية قيس سعيّد اصبح هو المشكل وليس الحل، وهو خارج الشرعية والمشروعية خاصة بعد نتائج انتخابات 17 ديسمبر 2022.

واعتبر الزكراوي ان رئيس الدولة حاليا ليس قادرا على الحكم وادارة شؤون الدولة، وانه ادخل البلاد في مغامرة شخصية وانه لا يملك اي مشروع لانقاذ الدولة.

واضاف الزكراوي ان الشعب لفظ رئيس الجمهورية وقال انه لا يريده، بعد نتائج الانتخابات التشريعية.





