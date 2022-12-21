العجبوني: يوجد اليوم تمشي لتحميل حكومة نجلاء بودن مسؤولية الفشل في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي..

العجبوني: يوجد اليوم تمشي لتحميل حكومة نجلاء بودن مسؤولية الفشل في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي..

Publié le Mercredi 21 Decembre 2022 - 15:02 قراءة: 0 د, 53 ث
      
قال القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، انه يوجد اليوم تمشي في اطار ما اسماه "الاستغباء والاستحمار" لتحميل حكومة نجلاء بودن مسؤولية الفشل في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واضاف العجبوني، ضيف اذاعة شمس اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، ان تونس اليوم تعيش فترة سلطة مطلقة دون اي مسؤولية، في اشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وشدد العجبوني انه وبحكم المرسوم 117 فان رئيس الجمهورية هو من يتحمل كافة المسؤوليات، بمقتضى المرسوم الذي يقضي بانه هو من يتولى ضبط كافة السياسات العمومية للحكومة وهو الذي يعيّن رئيسة الحكومة والوزراء ويعزلهم في حال عدم رضاه عن اداءهم.

وقال العجبوني انه ينزّه الحكومة الحالية من اي مسؤولية او فشل، لان رئيس الدولة هو من يتحكم فعليا في عملها وقراراتها، بحكم النص الذي كتبه وصاغه سعيّد بنفسه.

وكان صندوق النقد الدولي حيّن رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، ليغيب اجتماع تونس الذي كان مبرمجا ليوم 19 ديسمبر 2022.

وافضى تغيير موعد دراسة برنامج تونس الإصلاحي دون برمجته مجددا الى نوع من الغموض بشان حصول تونس على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار لتمويل الميزانية




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