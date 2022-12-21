سيدي بوزيد: وفاة طفلة الـ6 سنوات إختناقا بحبة زيتون

سيدي بوزيد: وفاة طفلة الـ6 سنوات إختناقا بحبة زيتون

Publié le Mercredi 21 Decembre 2022 - 12:24 قراءة: 0 د, 15 ث
      
توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات جراء اختناقها بحبة زيتون..

و أوضح المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية لاذاعة شمس أن فرق النجدة و الإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد تولت إسعاف ونقل فتاة تبلغ من العمر 06 سنوات لها صعوبة في التنفس إلى المستشفى المحلّي أين توفيت.

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