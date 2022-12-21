سيدي بوزيد: وفاة طفلة الـ6 سنوات إختناقا بحبة زيتون

توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات جراء اختناقها بحبة زيتون..



و أوضح المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية لاذاعة شمس أن فرق النجدة و الإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد تولت إسعاف ونقل فتاة تبلغ من العمر 06 سنوات لها صعوبة في التنفس إلى المستشفى المحلّي أين توفيت.



