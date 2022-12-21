خططت لاغتيالات وتفجيرات :خلية حفيدات عقبة ابن نافع الارهابية امام القضاء

نظرت أمس الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في ملف خلية "حفيدات عقبة" الإرهابية التي شملت الأبحاث فيها 11 امراة ومتهمين اخرين ،وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة استجابة لطلبات بعض محامو المتهمات الذين طلبوا التاخير.



وللتذكير فأن حفيدات عقبة" الإرهابية بايعن زعيم ما يعرف بتنظيم "داعش الإرهابي" أبو بكر البغدادي، عن طريق داعشي تونسي يكنى بـ"ابي البراء" كان قد انضم إلى التنظيم بسوريا، وعبرن لنظرائهن بالتنظيم بكل من سوريا والعراق عن استعدادهن للقيام بعمليات إرهابية في تونس.

و من بين أبرز الأهداف التي خططت لها المتهمات، تتمثل في اغتيال وزير الداخلية الهادي مجدوب إضافة إلى تنفيذ عدة عمليات إرهابية أخرى بمناطق مختلفة في البلاد، من بينها تفجير مقر البرلمان، عندما كان يطلق عليه اسم المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا سنة 2014.



وكشف ملف القضية إن واحدة من عناصر الخلية وتدعى "أ.ت" كانت تقطن بجهة باردو، و قد عرضت على متزعمة الكتيبة تفجير المجلس بواسطة عبوة ناسفة بهدف إسقاط عدد كبير من الضحايا من النواب، بعد أن أكدت لها أنها تعرف شخصا اقترح عليها العمل في المجلس كعاملة تنظيف ولكن زعيمة الكتيبة رفضت المخطط بتعلة وجود حماية ومراقبة أمنية على مستوى عال بالمجلس ومحيطه، ليتقرر إلغاء هذا المخطط...



