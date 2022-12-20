قضية اتحاد الشغل: عريضة تعقيب للطعن في الحكم الإستئنافي

أفادت اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، النقابية السابقة بالاتحاد العام التونسي للشغل مليكة عاشور، أنه تم تقديم عريضة تعقيب للطعن في الحكم الإستئنافي في القضية التي رفعتها مجموعة من النقابيين ضد قرار المجلس الوطني للاتحاد القاضي بعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.



وأوضحت مليكة عاشور في تصريح لشمس أف أم، أن المجموعة المتقاضية كانت ربحت القضية في طورها الإبتدائي، وأكدت أن المنظمة النقابية تواصل بصفة واضحة خرق النظام الداخلي.



وتابعت أن هناك قضية ثانية ضد قيادة اتحاد الشغل للطعن في المؤتمر الإستثنائي الذي كان انعقد في سوسة خلال شهر جوان 2021.



وأشارت إلى أنه تم تحديد تايخ 04 جانفي لجلسة المرافعة في هذه القضية الثانية.



وكانت محكمة الاستئناف بتونس، قضت يوم 13 أكتوبر الماضي، بنقض الحكم الابتدائي القاضي، بإبطال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل.



يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة يومي 8 و9 جويلية 2021، لكن اتحاد الشغل طعن في الحكم متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وإرادة هياكله وقواعده.







