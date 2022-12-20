نظمت سفارة دولة قطر بتونس مساء أمس الاثنين حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني لدولة قطر الموافق لـ 18 ديسمبر من كل عام.وشهد الحفل حضورا غفيرا من شخصيات عامة ووجوه سياسية وثقافية واعلامية وسفراء ودبلوماسيين لدول عربية وغربية مقيمين بتونس.وعلى هامش المناسبة، رحب سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي، بالحضور الرسمي والغير رسمي الذي تقدمه وزير الدفاع الوطني عماد مميش ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، مشيرا الى أنّ العيد الوطني لدولة قطر يأتي هذا العام في ظرف استثنائي جدا بعد مدة من انقطاع الاحتفال بسبب جائحة كورونا وبعد النجاح الذي حققته دولة قطر في استضافة كأس العالم.وأفاد في كلمة ألقاها، بعيد الاستماع الى النشيدين الوطني القطري والتونسي، أنّ “اليوم الوطني لدولة قطر هو فرصة للتأكيد على مسار الوفاء لمسيرة الأجداد وتضحياتهم في بناء الدولة التي توارثتها الاجيال وأكمل مسار تعزيزها هذا الجيل الذي يقوده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله”.وبيّن أنّ هذه المرحلة التي اتخذت دولة قطر من “وحدتنا مصدر قوتنا” شعارا لها تأكيدًا على معنى التكاتف والتلاحم بين الشعب القطري وقيادته الرشيدة في مسيرة التقدم وتحقيق الانجازات الكبرى التي أخرجت وجه قطر المشرق للعالم وجعلت منها نموذجا يحتذى في العالم.وأوضح أنّ الاحتفال بالعيد الوطني هذه السنة بقدر ماله من معاني كثيرة فإن له أيضا حجما هائلا من حيث عدد الاحتفاليات التي تصل إلى 4500 نشاط ثقافي وتراثي على مدى 24 يوما، بما يعزز الانفتاح على العالم ويؤكد مدى الاعتزاز بالهوية الوطنية لدولة قطر.وأشار الى أن الجميع لمس خلال متابعته لكأس العالم بالاعتزاز و بالثقافة والجوانب المضيئة لدولة قطر وتاريخها في التفاعل ايجابيا مع سائر الثقافات، مع اعتزازها الثابت بالقيم العربية الإسلامية.وقال انّ هذه البطولة أظهرت القدرات الإدارية والأمنية والاقتصادية للدولة وأخرجت نسخة فريدة من البطولة ملهمة للإنسانية جمعاء، وأكدت من خلالها دولة قطر أنها شريك موثوق في العمل الجماعي مع كل الأطراف الدولية والاقليمية، وهو ما عملت على تأكيده دولة قطر في كل المناسبات خلال السنوات الماضية، خاصة خلال جائحة كورونا وخلال كل الأزمات الأمنية والطاقية التي تمّ الحرص خلالها على التعاون مع الشركاء لتجاوزها ودعم كل الجهود في ذلك.ولفت النظر أن دولة قطر حرصت على دعم جهود الوساطة في كل العالم من أجل إحلال السلم في مناسبات عديدة على غرار السودان ولبنان وافغانستان وتشاد وغيرها وفق ما تمليه واجباتها الإنسانية والاخلاقية، ووفق ما يتيحه القانون الدولي والمعاهدات الأممية.ونوّه الى أنّ دولة قطر كانت دائما إلى جانب تونس تحت كل الظروف، و ترحب بكل مجالات التعاون كما لا تدخر جهدا في التنسيق لما فيه خير للشعبين الشقيقين.وجدد سفير دولة قطر شكره لتونس وشعبها لما لمسه الجانب القطري من دعم وتشجيع لنسخة كأس العالم، معربا في هذا الشأن أنّ الجمهور التونسي كان نقطة مضيئة في هذه النسخة المونديالية، وليختم كلمته بتجديد شكره للحضور على التواجد ومشاركة الاحتفال بالعيد الوطني لدولة قطر.و لقيت كلمة سفير دولة قطر بتونس ترحيبا واسعا من الحضور، الذي صفق له بحرارة، و أشاد جله بمتانة العلاقات التونسية القطرية العريقة.وشهد الحفل اقامة بعض المسابقات حيث منحت خلاله عدد من الشركات القطرية، على غرار شركة الاتصالات أوريدو، وبنك قطر الوطني، وشركة الطيران القطرية جملة من الهدايا القيمة للحضور.