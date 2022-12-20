لا تزال المشاركة الضعيفة للناخبين في الدور الاول للانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر،، يثير الجدل على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



وفسّر عديد النشطاء عزوف المواطنينن بالانشغال بحياتهم اليومية وظروفهم المعيشية والصراعات اليومية على سبيل المثال من أجل الظفر بقارورة حليب.



وفي هذا السياق دعا عديد النشطاء الي توفير الحليب في مراكز الاقتراع لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات!!





