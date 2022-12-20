بعد الشواشي.. الكرباعي يستقيل من التيار الديمقراطي

بعد الشواشي.. الكرباعي يستقيل من التيار الديمقراطي

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 11:06 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن النائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي استقالته من حزب التيار الديمقراطي.

وأكّد أن رحلته السياسيّة مع حزب التيار انتهت دون ذكر أسباب هذا القرار.

ونشر النائب السابق تدوينة على حسابة بفيسبوك قال فيها "تنتهي رحلتي السياسية مع حزب التيار الديمقراطي حاملا معي كل الذكريات الجميلة وكل الاحترام لمناضلات ومناضلي الحزب وكذلك للصديقات والأصدقاء وأتمنى لهم التوفيق في مهامهم ونضالاتهم.. سأوصل نضالي السياسي والمدني والتزامي الحقوقي من أجل قضايا الديمقراطية وخاصة العدالة البيئية والمناخية وقضايا المهاجرات والمهاجرين، شكرا وإلى اللقاء".

وتعدّ استقالة الكرباعي الثانية في حزب التيار الديمقراطي اليوم، بعد إستقالة غازي الشواشي الذي أعلن بدوره التخلّي عن مهامه في الأمانة للحزب.




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