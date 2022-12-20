بعد نهاية المونديال ،، تونس تكسب الرهان في كل بطولة العالم لكرة الطاولة

بالتوازي مع بطولة العالم لكرة القدم بقطر ونجاحها الذي ابهر العالم بأسره عاشت تونس علي وقع بطولة العالم في كرة الطاولة بمشاركة 33دولة ونالت الجامعة المنظمة لهذه البطولة اشادات كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة من خلال رئاسة الاتحاد الدولي كدليل علي تميز تونس في هذا المونديال.كان ذلك بمنحها أفضل جائزة لجامعة ناشطة في العالم وقد حضر حفل اختتام هذه البطولة سفراء دول الصين واليابان والمانيا مقابل غياب رسمي محير .و شهدت الدورة تالق العناصر التونسية أمير الصيد ومريم الإبراهيمي كما أكد ذلك المدير الفني عادل بلكاهية ببلوغهما الدور الثمن النهائي رغم وجود مستويات عالمية كما كان المنخب قاب قوسين او ادني من الوصول الي نصف النهائي لولا الهزيمة ضد المنتخب الأسترالي اما تنظيميا فقد كسب المكتب الجامعي بقيادة لطفي قرفال الرهان نتيجة استراتيجية محكمة في هذه الدور حيث تم الاستناد بالعميد لطفي القلمامي كمنسق عام للدور وهو اختيار موفق دعم نجاح الجانب التنظيمي الذي كان ممتاز بشهادة كل رؤساء الوفود المشاركة الذين اشادوا بالمستوى الرفيع للتنظيم وظروف الإقامة والتنقل وتوفير كل سبل النجاح لرياضات فردية تعاني الإهمال قلة الدعم لكنها اعطت لتونس زخما واسعا خصوصا الجانب الترويجي لتونس كوجهة سياحية تجسدت في حفل الاختتام الذي كان في مستوى راقي جدا بحضور أعضاء الاتحاد الدولي وسفراء الدول المشاركة .