بولبابه سالم لقناة الجزيرة : الحوار الوطني هو الحل بعد فشل الانتخابات التشريعية

بولبابه سالم لقناة الجزيرة : الحوار الوطني هو الحل بعد فشل الانتخابات التشريعية

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 10:23 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج الحصاد على قناة الجزيرة أن الحوار الوطني هو الحل بعد فشل الانتخابات التشريعية يوم السبت الماضي و التي شهدت مشاركة هزيلة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال... وهي رسالة الى السلطة بأن تراجع خياراتها الاحادية .

و اعتبر بولبابه سالم ان العقل السياسي التونسي استطاع الخروج من ازمة سياسية سنة 2013 ووضع خارطة طريق لانتخابات تشريعية و رئاسية . و اليوم فإن الرئيس قيس سعيد مطالب بالتراجع خطوة الى الوراء و القبول بحوار وطني ينهي الأزمة السياسية .


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