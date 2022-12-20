بولبابه سالم لقناة الجزيرة : الحوار الوطني هو الحل بعد فشل الانتخابات التشريعية

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج الحصاد على قناة الجزيرة أن الحوار الوطني هو الحل بعد فشل الانتخابات التشريعية يوم السبت الماضي و التي شهدت مشاركة هزيلة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال... وهي رسالة الى السلطة بأن تراجع خياراتها الاحادية .



و اعتبر بولبابه سالم ان العقل السياسي التونسي استطاع الخروج من ازمة سياسية سنة 2013 ووضع خارطة طريق لانتخابات تشريعية و رئاسية . و اليوم فإن الرئيس قيس سعيد مطالب بالتراجع خطوة الى الوراء و القبول بحوار وطني ينهي الأزمة السياسية .





