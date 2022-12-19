قيس سعيد: نسبة المشاركة في الانتخابات لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين

انتقد الاثنين 19 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد ردود الافعال بخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي اجمع أغلب المتابعين للشأن السياسي على أنها نسبة ضعيفة جدا.



وجاء في بيان رئاسة الجمهورية على هامش استقبال قيس سعيد لرئيسة الحكومة أن " رئيس الجمهورية تطرّق إلى عدد من ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين".



وأضاف البيان نقلا عن رئيس الجمهورية أن "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك فضلا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكل المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول.



تجدر الاشارة الي ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 8.8 بالمائة قبل ان تعلن هيئة الانتخابات ان نسبة المشاركة تجاوزت 11 بالمائة.







