في إطار التشجيع على الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات التشغيلية العالية وانفتاح الوزارة على كل المبادرات الوطنية والدولية، استقبل نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة Peter CHAIRMAN مستثمر ألماني ورئيس مؤسسة SUNFARMING المختصة في صناعة الهيدروجين الأخضر واستغلال الطاقة المتجددة والبديلة في المجال الفلاحي والذي كان مرفوقا بمحسن ماكيني رئيس مجمع BIA/BMA في صناعة وتحويل السكر و الازهر الأندلسي المستشار المالي والإداري لمؤسسة BMA .

وحضر هذا اللقاء من الوزارة أسماء الجابري المديرة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وعدد من إطارات الوزارة وتم بالمناسبة عرض محاور واهداف المشروع وانعكاساته الاقتصادية المنتظرة.

وثمّن نصر الدين نصيبي هذه المبادرة التي من شانها أن تساهم في تحسين التشغيلية في القطاعات الواعدة وخاصة في مجال الطاقات المتجددة والبديلة، مشيرا إلى استعداد الوزارة تقديم الدعم اللازم في لإنجاح هذا المشروع.

ومن جهته عبر المستثمر الألماني عن رغبته في تركيز أول منصة للإنتاج والتصدير في المجال في تونس بالإضافة إلى إحداث أكاديمية للتكوين المهني في الاختصاصات ذات العلاقة.



