مركز كارتر يدعو الى مراجعة نظام وقانون الانتخابات لارساء هيئة انتخابات مستقلة

أوصت سارة جونسون مديرة مساعدة لمركز كارتر في مؤتمر صحفي الاثنين 19 ديسمبر 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد لضرورة التسريع في انشاء المحكمة الدستورية لمعالجة دستور 2022 والمراسيم الصادرة من رئاسة الجمهورية وان ينخرط القادة التونسيون في مشاورات واسعة النطاق وشاملة في ذلك



ودعت إلى مراجعة نظام وقانون الانتخابات لارساء هيئة انتخابات مستقلة ووضع سياسات لاصلاح الامن العام واعادة التوازن بين القوى البرلمانية والتنفيذية والقضائية وتوعية المدنيين ورفع مشاركتهم في حوار وطني.



ودعت البعثة لزيادة توعية الناخبين لاشراكهم في مسار المشاورات واصلاحات الحوار الوطني التي ستؤثر على حياتهم اليومية .



وتوصي البعثة بضرورة اتخاذ خطوات لتقوية الاحزاب السياسية وتعزيز الديموقراطية الداخلية للاحزاب مما يؤدي الى تمثيل اكثر فعالية للاحزاب وتمثيلية افضل للشباب والنساء والفئات المهمشة وتبليغ الاحزاب تطلعات الشعب لا مصالحهم وتطلعاتهم الضيقة كما دعا اعضاء البعثة الى وضع سياسات تعالج قضايا كالفساد وغيرها في تونس.



