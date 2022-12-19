النائب السابقة جميلة الكسيكسي في ذمة الله

النائب السابقة جميلة الكسيكسي في ذمة الله

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 10:47 قراءة: 0 د, 23 ث
      
توفيت القيادية في حزب العمل والإنجاز جميلة الكسيكسي رفقة شقيقتها في حادث مرور اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 بطريق العين من ولاية صفاقس، وفق ما أكده عبد اللطيف المكي رئيس الحزب عبد اللطيف المكي.

وكانت الكسيكسي قيادية في حركة النهضة وعضوا بمجلس نواب الشعب المنحل .

تغمد الله الفقيدتين بواسع رحمته، وأسكنهما فسيح جناته،
وألهم أهلهما جميعًا الصبر والسلوان،
إنا لله وإنا إليه راجعون.




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