الشابي لبوعسكر: هل تقصد أنّ 90% من الشعب يُباع ويُشترى؟

الشابي لبوعسكر: هل تقصد أنّ 90% من الشعب يُباع ويُشترى؟

Publié le Dimanche 18 Decembre 2022 - 18:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
استنكر المتحدّث باسم جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، في مداخلة هاتفيّة له خلال برنامج "جاوب حمزة"، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، التصريح الذي أدلى به رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أمس السبت، وقال فيه إنّ ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعيّة يعود إلى غياب المال الفاسد، قائلا: "هل أنّ 90% من الشعب التونسي يُباع ويشترى بالمال، ويذهب للانتخابات تحت تأثير المال..".
وأضاف: "لا أعلّق على مثل هذا الكلام الذي فيه احتقار للشعب التونسي..".

كان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن مساء السبت، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف





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