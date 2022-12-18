حي هلال : "تفاهة" مروع سواق التاكسي بالبراكاجات في قبضة الامن وضحاياه بالعشرات

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بحي هلال واثر مداهمة فجر اليوم من الاطاحة بمنحرف خطير جدا معروف بكنية "تفاهة"، مختص في تحويل وجهة سواق سيارات الاجرة تاكسي وسلبهم اموالهم وهواتفهم تحت التهديد بطعنهم بالات حادة .



و بعرضه على عديد المتضررين تم التعرف عليه من الوهلة الولى، كما تم عرضه على الناظم الٱلي ليتبين وأنه محل عديد المناشير لوحدات مختلفة من اجل تنفيذه لعدة براكاجات دموية لسواق التاكسي.



وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.



