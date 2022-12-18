بودربالة: "من صوت فهو وطني ومن رفض فهو متخاذل"

اعتبر عميد المحامين السابق والمترشح للإنتخابات التشريعية 2022 ابراهيم بودربالة أن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية يوم السبت دون المأمول .

وأفاد ابراهيم بودربالة في تصريح للديوان أف أم بأن كل شخص مارس حقه في الاقتراع برهن على وطنية عالية واصفا في المقابل من لم يشاركوا في عملية الاقتراع ب"المتخاذلين" وفق تقديره.



وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن مساء السبت، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.







