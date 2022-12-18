بودربالة: "من صوت فهو وطني ومن رفض فهو متخاذل"

بودربالة: "من صوت فهو وطني ومن رفض فهو متخاذل"

Publié le Dimanche 18 Decembre 2022 - 07:45 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعتبر عميد المحامين السابق والمترشح للإنتخابات التشريعية 2022 ابراهيم بودربالة أن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية يوم السبت دون المأمول .
وأفاد ابراهيم بودربالة في تصريح للديوان أف أم بأن كل شخص مارس حقه في الاقتراع برهن على وطنية عالية واصفا في المقابل من لم يشاركوا في عملية الاقتراع ب"المتخاذلين" وفق تقديره.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن مساء السبت، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 258590

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 18 Decembre 2022 à 08h 30m |           
حسب بودربالة فان سعيد رئيسا لشعب 91.2 في المائة منه متخاذلين
اكيد هذه من اكبر الاهانات التي وجهت لسعيد منذ توليه السلطة

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 18 Decembre 2022 à 08h 17m |           
هذه معايير السفهاء والقوادة للوطنية



World cup
  16:00 Argentine - France

En continu...

Toutes les news...
الأحد 18 ديسمبر 2022 | 24 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:49 12:23 07:26 05:53
Babnet
12°
 Babnet20° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1218°-1319°-1219°-1119°-14
  • Avoirs en devises
    21582,6

  • (16 dec)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32972 DT        1$ =3,12219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 dec)   537,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   