نبيل الحجي: "نسبة التضخّم أعلى من نسبة التصويت في الانتخابات"

نبيل الحجي: "نسبة التضخّم أعلى من نسبة التصويت في الانتخابات"

Publié le Dimanche 18 Decembre 2022 - 07:39 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قال القيادي في التيار الديمقراطي ،نبيل الحجي، في تصريح للديوان مساء السبت 17 ديسمبر، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يستخلص الدروس، يأتي ذلك في تعليقه على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية.

وأوضح الحجي أن نسبة سحب الوكالة في القانون الانتخابي تكون بـ10 بالمائة من الجسم الانتخابي، في حين أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية اقل من نسبة سحب الوكالة، وفق قوله.

وتابع في السياق ذاته، أن نسبة التضخّم أعلى من نسبة التصويت في الانتخابات، معتبرا أن الشعب قال لقيس سعيد لا أريد ما تفعل من خلال مقاطعة الانتخابات التشريعية.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن مساء السبت، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.


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