حزب العمال يعتبر حجم التصويت هزيلا جدا و ينزع كل شرعية عن المجلس المقبل

اعتبر حزب العمال، مساء اليوم الأحد في بيان له عقب اعلان هيئة الانتخابات عن نسبة الاقبال على التصويت والتي بلغت 8,8 بالمائة أن حجم المشاركة تلك "هزيلة جدا " وانها " لا تنزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي الصوري، بل ينزع كل شرعية/مشروعية عن مجمل منظومة 25 جويلية" التي وصفها بـ" الانقلابية" وما اتخذته من "خطوات معادية للشعب والوطن والديمقراطية منذ ذلك التاريخ" .



ودعا الحزب الشعب وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتبار نظام الرئيس قيس سعيد "نظاما خارج الشرعية ومنتهيا" لذلك " وجب رحيله وبالأحرى ترحيله فورا" باعتباره "خطرا على تونس وشعبها لاحتكامه لنفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد التي ثار ضدها الشعب في مثل هذا اليوم من سنة 2010".



ودعا حزب العمال كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى " التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها ويضع حدا للشعبوية وكل التعبيرات الظلامية والرجعية التي غدرت الثورة وخانت الشعب".



من جهة أخرى اعتبر حزب العمال ان الشعب " وجّه صفعة مدوّية " لما وصفها بـ" سلطة الانقلاب" و للرئيس " قيس سعيد شخصيا"، مشددا على ان المشاركة في التصويت لم تتجاوز نسبتها رغم كل مجهودات التزييف والتزوير 8.8 بالمائة .



وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد قال مساء اليوم السبت، إنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.



