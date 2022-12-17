عصام الشابي: ''مسار قيس سعيّد بلغ نهايته''

محمد المسليني: انفراد الرئيس بالقرار أدى لهذه النتائج

قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إنّ نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية نسبة كارثية، معتبرا أنّ المسار (مسار قيس سعيّد) بلغ نهايته والذي وصفه بالمسار العبثي الذي أهدر طاقة البلاد وأنّ سعيّد يتحمّل المسؤولية رأسا، وفق تقديره.وتساءل الشابي ''كيف ستحكمون البلاد بـ 8 بالمائة؟''، مضيفا قوله إنّ ''الشعب التونسي ''الذي صنع 17 ديسمبر نزع القناع عن مسار الانقلاب نهائيا''وقال القيادي بحركة الشعب محمد المسليني إنّ تبرير نسبة المشاركة الضعيفة في الإنتخابات، في إشارة لتصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يزيد من تعميق الأزمة.وصرّح المسليني إنّ نسبة المشاركة في الإنتخابات ضعيفة جدا ولا تفر أي أحد، مضيفا أنّ مسألة عزوف الناخبين والقطيعة تتعمّق مع كل انتخابات، مشيرا إلى أنّ هيئة الإنتخابات لعبت دورا في ذلك، لكنّه يرى بأنّ انفراد الرئيس بالقرار أدى لهذه النتائج.وأضاف المسليني "لا أعتقد أنّ دعوات المقاطة أثرت بكثير وحتى لو شاركت المعارضة لكانت النسبة متدنية علاوة على العزوف القديم"وتابع :''نحن نعيش أزمة عميقة جدا في هذه البلاد بغض النظر عن النسبة والانتخابات...المفروض نفكّر بشكل عميق لاخراج البلاد من الوضع المتردي وتعمق الهوة بين الشعب والطبقات السياسية حتى الجديدة منها.